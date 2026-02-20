К 2035 году продажи авто с ADAS превысят 70 млн

В ближайшие годы системы активной безопасности L2 и L2+ станут преобладающими технологиями, причём к 2035 году мировые продажи автомобилей с такими комплексами могут превысить 70 миллионов единиц. Это связано с требованиями Euro NCAP и Japan NCAP, которые фактически делают ADAS обязательными для достижения высших рейтингов. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

С 2030 по 2035 годы ожидается смещение в пользу L2+ благодаря расширенным функциям hands-off, при этом водитель сохраняет контроль. Системы уровня L3 и выше будут развиваться медленнее, поскольку им требуются огромные массивы данных и стабильные дорожные условия, недостижимые во многих регионах, включая Индию.

В Индии спрос на ADAS резко возрастёт из-за изменений в регламентах, таких как обновления Bharat NCAP 2.0 и обязательное внедрение для тяжёлых коммерческих машин к концу 2027 года. По оценкам Mobileye, это увеличит объём рынка более чем на миллион единиц, и компания начнёт тестировать свою систему L2+ в Индии в 2027 году.

Растёт интерес потребителей к автомобилям стоимостью выше $25–30 тыс., где ADAS становится ключевым отличием. Однако главной трудностью остаётся местная дорожная среда, которая включает множество переменных, таких как двухколёсные средства, рикши, животные и хаотичные потоки.

Классические ADAS проектируются под структурированные дороги и предсказуемое движение, но для индийского рынка необходима особая настройка восприятия, чтобы системы могли распознавать нетипичных участников и работать с большим числом непредсказуемых ситуаций.