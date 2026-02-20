Теперь без карбюратора: в продаже появился новый Chevrolet Damas

Chevrolet открыл продажи нового поколения модели Damas. Акционерное общество UzAuto Motors начало заключать договоры на приобретение новых автомобилей Chevrolet Damas Max и Chevrolet Damas Move. Оформить договор на покупку модели можно во всех автосалонах, торгующих автомобилями узбекской сборки.

© Motor.ru

В Узбекистане рпнее прекратили выпуск карбюраторных Chevrolet Damas. Машина следующего поколения представляет собой переименованный китайский Wuling Hongguang V. Со сменой генераций заметно выросли габариты: 4425×1670×1860 мм против 3230×1400×1920 мм.

В продажу пошли грузовой Chevrolet Damas Max, а также пассажирский Chevrolet Damas. Также покупатель может выбрать двигатель — объёмом 1,2 или 1,5 литра, чья отдача составляет 81 и 103 л.с., соответственно.

Новинка оказалась дороже предшественника. Стартовая составляет 134 400 000 сумов, что равнозначно 880 тысячам рублей. У карбюраторных вариантов стартовая цена была 93 156 000 сумов (600 тысяч рублей).

Власти Узбекистана грозят запретить автомобили старше 50 лет. С 1 февраля 2026 года эксплуатация и повторная регистрация автомобилей, выпущенных более полувека назад, была запрещена.