Водитель «Буханки», провалившейся под лед, возил туристов по Байкалу нелегально

Водитель «Буханки», провалившейся под лед Байкала вместе с китайскими туристами, занимался перевозками без разрешения и организовывал нелегальные туры. В результате происшествия он и шесть граждан КНР погибли. Об этом сообщает Mash.

© Вечерняя Москва

По данным источников, средняя стоимость поездки для компании из четырех человек составляла 65–80 тысяч рублей. Сообщается, что к водителю обратились организаторы тура и предложили провести поездку дешевле обычного, на что он согласился.

Автомобиль, как утверждается, наткнулся на трещину во льду в районе мыса «Три Брата». Водитель попытался пересечь опасный участок, однако машина ушла под воду. Спастись удалось только двум туристам.

Отмечается, что с начала 2026 года при незаконных перевозках погибли уже 11 человек. Несмотря на официальное закрытие переправы, перевозки по ней продолжались, передает Telegram-канал.

До этого дети провалились под лед в Брянске. По данным журналистов, дети упали в местную реку в микрорайоне Московском, когда катались на ватрушках. По предварительным данным, всего у водоема в момент происшествия находились пять детей.