Идет набор персонала для запуска Volga

Проект Volga приступил к формированию команды в преддверии старта производства автомобилей, намеченного на второй квартал 2026 года. На официальном сайте бренда появился раздел с вакансиями, что фактически означает переход от стадии анонсов к практической подготовке запуска.

© Российская Газета

Работу по подбору персонала ведет компания "Производство легковых автомобилей". В настоящее время открыто 26 позиций в Москве и Нижнем Новгороде.

В столице требуются специалисты юридического и маркетингового профиля, тогда как в Нижнем Новгороде идет набор как производственного персонала - сварщиков, слесарей, инженеров-технологов, - так и сотрудников офисных направлений, включая финансовый блок и управление новыми продуктами.

По планам компании, к концу 2026 года численность персонала должна достигнуть примерно двух тысяч человек.

Масштаб набора указывает на подготовку к полноценному промышленному циклу, а не к ограниченной сборке. Старт производства запланирован на второй квартал.

Производство будет организовано на площадке в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили иностранных брендов. На первом этапе под маркой Volga заявлены три модели - в сегментах D-SUV, C-SUV и D-седан.

Ранее "РГ" рассказывала подробности о них. В продаже новые Volga появятся в третьем квартале.