На Байкале власти ввели полный запрет на выезд автомобилей на лед

После трагедии на Байкале власти ввели полный запрет на выезд автомобилей на лёд, передаёт РИА Новости.

Формально переправа была закрыта и раньше, но водители продолжали возить туристов, потому что объезд по суше занимает гораздо больше времени. Ранее сегодня стало известно, что под лёд ушла машина с девятью туристами из Китая. Они ехали на экскурсию к мысу Три Брата.

Как выяснилось, водитель проигнорировал трещины на льду и продолжил путь. Спастись удалось только одному пассажиру, предположительно все остальные погибли. Об этом сообщили в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело.

 