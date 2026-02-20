Chery Tiggo 7 Pro прошел краш-тест Global NCAP на две звезды из пяти

Chery Tiggo 7 Pro получил низкие оценки безопасности от международной ассоциации Global NCAP, набрав всего две звезды за защиту взрослых пассажиров по итогам краш-тестов, проведенных африканским подразделением программы для рынка ЮАР.

В ходе фронтального столкновения эксперты отметили недостаточную защиту коленей водителя и переднего пассажира - риск их серьезного травмирования остается высоким из-за компонентов приборной панели. Зону ног признали нестабильной.

Защита головы и шеи, а также результаты бокового удара о мобильный барьер были оценены удовлетворительно.

Однако отсутствие боковых надувных шторок безопасности не позволило провести тест бокового столкновения со столбом, что дополнительно снизило итоговый рейтинг.

Категория защиты детей получила три звезды. Несмотря на достойные результаты в базовых динамических испытаниях, эксперты обратили внимание на отсутствие возможности отключения фронтальной подушки безопасности при установке детского кресла на переднем сиденье, что создает угрозу для ребенка.

Эксперты подчеркнули, что оценки других ассоциаций относятся к более оснащенным версиям и не отражают реальную безопасность базовой комплектации Tiggo 7 Pro для рынка ЮАР.

"Семерка" предлагается в России в четырех комплектациях с рекомендованной ценой от 2 610 000 до 3 240 000 рублей. При этом в базовой версии Active отсутствуют боковые надувные шторки безопасности - оборудование, которое, как показал тест Global NCAP, критично сказывается на итоговой оценке защиты пассажиров.

Таким образом, результаты краш-теста касаются именно базового уровня оснащения, а не более дорогих модификаций, и подчеркивают важность активных и пассивных систем безопасности в оснащении современных кроссоверов.