Nissan делает ставку на гибриды и электромобили с большим запасом хода

В ответ на более слабый, чем прогнозировалось, спрос на полностью электрические автомобили Nissan пересматривает свою краткосрочную стратегию развития силовых установок, уделяя повышенное внимание плагин-гибридам и электромобилям с увеличенным запасом хода. Это решение направлено на адаптацию к текущим рыночным трендам и предложение клиентам большей гибкости. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Nissan

Программа реструктуризации Re:Nissan, инициированная главой компании Иваном Эспиносой, который занял пост в апреле 2025 года, включает сокращение затрат на 500 млрд иен, что составляет примерно 2,7 млрд евро. Целями являются снижение точки безубыточности с 3,1 до 2,5 млн автомобилей к 2026 финансовому году, уменьшение числа заводов с 17 до 10 и сокращение 20 тыс. рабочих мест. Эти меры призваны повысить эффективность и адаптировать производство под новые приоритеты.

Nissan продолжит развивать технологию e-Power, где колёса приводятся в движение электромотором, а бензиновый двигатель служит генератором. На её основе планируются версии PHEV и EREV, которые помогут снизить средние выбросы и предложить клиентам больший запас хода. Это позволит компании оставаться конкурентоспособной в условиях меняющегося спроса.

Также рассматривается возможность экспорта из Китая, включая пикап Frontier Pro с гибридной установкой, разработанной совместно с Dongfeng. Корректировка стратегии может повлиять на новые автомобили 2026 года, увеличив долю гибридных решений в линейке бренда. Это отражает стремление Nissan к диверсификации предложений в ответ на рыночные вызовы.