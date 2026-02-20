Нейросеть дает самые бесполезные советы по ремонту автомобилей

$76.6490.17

Нейросеть даёт самые бесполезные советы по ремонту автомобилей

Нейросеть возглавила рейтинг ресурсов, которые дают самые бесполезные советы по ремонту автомобилей. Об этом сообщает журнал «Авто.ру» со ссылкой на исследования. Далее в списке худших советчиков - блогеры. Каждый третий респондент признался, что ему необходимо стороннее мнение при выборе автосервиса. Еще четверти нужна консультация по запчастям и комплектующим. Автоэксперт Василий Кисенков в беседе с Авторадио объяснил, почему же не стоит при ремонте машины советоваться с искусственным интеллектом.

«Когда человек пытается ремонтировать автомобиль по советам нейросети, он должен понимать, что автомобиль — это не смартфон, который можно перезагрузить. Ошибка в тормозах — это не баг, а авария. Ошибка в рулевом управлении — это потеря управления. Нейросеть даёт общий совет, но не видит конкретную машину. Она не знает, что болт уже уставший, проводка перегрета, что двигатель однажды кипел. В итоге человек по инструкции меняет не ту деталь, перетягивает болты без динамометрического ключа, путает схему подключений и получает сорванную резьбу в блоке, короткое замыкание или заклинивший мотор. Очень часто люди хотят сэкономить, но думают: «Сейчас я спрошу у ИИ и сделаю сам». А потом просто приезжают на эвакуаторе с сожжённым блоком управления или убитой коробкой. Вместо 10–15 тысяч рублей за диагностику платят 150, а то и 200 тысяч — за последствия. Нейросеть не несёт ответственности, а мастер отвечает своей репутацией и гарантией».

Добавлю, каждый третий респондент из тех, кто получал вредные советы, отмечает, что ущерб от них не превышал 50 тысяч рублей. Для каждого четвёртого это стоило от 50 до 100 тысяч рублей, а ещё 23% потеряли из-за неверных рекомендаций до 150 тысяч.