Mini готовит внедорожный Countryman

Бренд MINI готовится выпустить внедорожную версию Countryman, которая станет заметным отходом от привычных городских SUV и может появиться до 2030 года. Этот проект, давно обсуждаемый фанатами, наконец приблизился к серийной реализации, обещая сочетать практичность с более «диким» духом, хотя и без экстремальных тюнинговых решений, подобных Delta4x4. Основой для разработки служит опыт участия MINI в ралли-рейдах Dakar, который позволил углубить знания о компоновке и подвеске, а руководитель дизайна Хольгер Хампф намекнул, что текущая модель ещё не раскрыла всех возможностей. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Countryman

Ожидается, что новая модель получит увеличенный дорожный просвет, уникальные колёса, внедорожные шины и доработанные внешние элементы для усиления функциональности. Внутри компании уже велась работа над прототипами, что подчёркивает серьёзность намерений MINI выйти за рамки чисто дорожного позиционирования. Этот шаг может стать крупнейшим имиджевым толчком для бренда за последнее десятилетие, открыв ранее недоступную нишу.

Главной интригой остаётся выбор силовой установки: несмотря на общую электрификацию, рассматривается вариант с двигателем внутреннего сгорания для обеспечения мгновенной тяги и традиционного драйва, который ожидают энтузиасты. В то же время электрическая версия могла бы предложить значительный крутящий момент, но окончательная концепция ещё не согласована. Если проект реализуется, он способен вернуть внимание аудитории к MINI, подчеркнув стремление бренда к инновациям в области внедорожных технологий.