Мошенники придумали новую схему с европротоколом и фотофиксацией

Мошенники стали активно использовать европротокол с фотофиксацией, чтобы получать незаконные выплаты по ОСАГО.

Об этом заявил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Его слова приводит РИА Новости. Европротокол позволяет оформить аварию без вызова Госавтоинспекции. Водители сами фотографируют повреждения через приложение и отправляют данные страховщику.

Это удобно и быстро — оформление занимает около 20 минут. Но этой простотой всё чаще пользуются мошенники. Они привозят на эвакуаторе уже разбитые машины, инсценируют ДТП, оформляют его по европротоколу и получают выплаты.

Чаще всего такие случаи фиксируют в регионах с высоким уровнем убыточности по ОСАГО. Абсолютный лидер — Новосибирск. Похожая ситуация в Челябинске и Приморье.