Авторадио

Мошенники стали активно использовать европротокол с фотофиксацией, чтобы получать незаконные выплаты по ОСАГО.

Мошенники придумали новую схему с европротоколом и фотофиксацией
Об этом заявил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Его слова приводит РИА Новости. Европротокол позволяет оформить аварию без вызова Госавтоинспекции. Водители сами фотографируют повреждения через приложение и отправляют данные страховщику.

Это удобно и быстро — оформление занимает около 20 минут. Но этой простотой всё чаще пользуются мошенники. Они привозят на эвакуаторе уже разбитые машины, инсценируют ДТП, оформляют его по европротоколу и получают выплаты.

Чаще всего такие случаи фиксируют в регионах с высоким уровнем убыточности по ОСАГО. Абсолютный лидер — Новосибирск. Похожая ситуация в Челябинске и Приморье.

 

 