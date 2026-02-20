Россиянам озвучили ориентировочные цены на новые автомобили Volga

О возможной стоимости новых Volga рассказал бывший глава РОАД, независимый автоэксперт Олег Мосеев в беседе с aif.ru.

© Российская Газета

По его оценке, цены будут сопоставимы с моделями Geely, поскольку на начальном этапе проект не сможет добиться заметной экономии за счет локализации.

Предполагается, что сборка будет крупноузловой, а объем локализованных компонентов сначала окажется ограниченным. В настоящее время АО "ПЛА" - компания, которая занимается проектом Volga, ведет набор сотрудников.

В качестве ориентира эксперт привел актуальные рыночные предложения китайской марки. Так, Geely Monjaro стоит примерно от 4 до 5 млн рублей, Geely Cityray - от 3 до 4 млн рублей, а Geely Atlas - в диапазоне 3,2-4 млн рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что под возрожденным брендом Volga планируется выпуск трех моделей: два кроссовера C- и D-класса, а также среднеразмерный седан.

Первые автомобили "Волга" поступят в продажу в третьем квартале 2026 года.