БелАЗ разработал «царь-погрузчик» для быстрой загрузки самосвалов

БелАЗ создал погрузчик для быстрой загрузки карьерных самосвалов. Машина оснащена 16-литровым двигателем отдачей 606 л. с., с которым работает классическая гидромеханическая трансмиссия собственного производства. Такой «автомат» обеспечивает 4 передачи переднего хода и 4 передачи заднего хода. Об этом журналу Motor сообщила пресс-служба белорусского производителя тяжёлой техники.

Грузоподъёмность новинки марки БелАЗ составляет 11,5 тонны, а объём ковша — 6,5 кубических метра. На выходе получилась всесезонная погрузочная техника, которая может эффективно работать на сложном рельефе и в любых погодных условиях.

Рама имеет шарнирную конструкцию, притом угол складывания полурам составляет внушительные 40°, чтобы погрузчик отличался хорошей маневренностью. Его будут использовать для скоростной загрузки карьерных самосвалов и железнодорожных вагонов.

