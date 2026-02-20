Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом говорится в Telegram-канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Сообщение о вводе ограничений появилось в 17:46 мск. Находящихся в зоне досмотра водителей попросили сохранять спокойствие. Менее чем через час движение снова разрешили — оповещение об этом появилось в 18:19. По состоянию на 19:00 с обеих сторон переправы затруднений в проезде не наблюдается.

Ранее начальник управления Госавтоинспекции Анатолий Борисенко допустил, что на Крымском мосту могут ввести ограничения допуска автомобилей тяжелее 1,5 тонны.