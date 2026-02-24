Стал доступен расширенный сервис «Помощь на дорогах» для Exeed TXL

Владельцам Exeed TXL: программа «Помощь на дорогах» дополнена премиальными сервисами
Стал доступен расширенный сервис «Помощь на дорогах» для обновленного Exeed TXL.
Премиальный бренд Exeed вывел на рынок обновленный среднеразмерный внедорожник TXL 2025 модельного года в комплектациях PRESTIGE 1.6T 7DCT IOV и FLAGSHIP 2.0T 8AT IOV, для которых стали доступны телематические сервисы Exeed Connect. Автомобили сочетают высокие стандарты премиум-класса, современный дизайн и инновационные технологии, обеспечивая уверенность и комфорт в ежедневной эксплуатации.
Обновленные версии внедорожника TXL оснащены полнофункциональной экосистемой умных решений Exeed Connect. Дистанционное управление через официальное приложение обеспечивает полный контроль над автомобилем: от запуска двигателя и управления люком с багажником до поиска на карте, проверки давления в шинах и управления обогревами и вентиляцией. Встроенная навигационная система на базе NaviKit SDK предоставляет информацию о реальной дорожной обстановке, камерах и дорожных работах, рассчитывая оптимальный маршрут. Функция обновления «по воздуху» позволяет обновлять программное обеспечение онлайн, а интегрированные сервисы VK обеспечивают музыкальное и видео сопровождение для комфорта пассажиров.
Владельцам Exeed TXL доступна комплексная программа «Помощь на дорогах», которая теперь дополнена премиальными сервисами для максимального комфорта в любой ситуации. Программа берет на себя решение как повседневных задач через услугу «Автоконсьерж» для обслуживания машины без визита в дилерский центр, так и экстренных вопросов в режиме 24/7. Круглосуточная поддержка включает выезд мобильной группы для оперативного решения проблем на месте – от запуска двигателя и подвоза топлива до замены колеса. А в случае ДТП к владельцу приедет аварийный комиссар для помощи в оформлении документов. Если же неисправность невозможно устранить на дороге, автомобиль будет эвакуирован к ближайшему дилеру в радиусе 200 км с предоставлением такси, а при необходимости длительного ремонта программа покроет расходы на проживание в гостинице до трех ночей и билеты до города проживания владельца в случае, если неисправность произошла в другом городе.
Для владельцев Exeed TXL также работает сервис «Подменный водитель», предназначенный для ситуаций, когда владелец не может самостоятельно управлять автомобилем. Услуга доступна по всей России в радиусе 20 км от границы города (в Москве – от МКАД) для всех владельцев со страховкой без ограничений на право управления.
