В России резко упала стоимость ОСАГО

Lenta.ru

В России резко упала средняя стоимость полиса ОСАГО. В минувшем январе она составила 4617 рублей, что почти в полтора раза меньше показателя аналогичного периода 2025 года (6906 рублей). Об этом агентству «Прайм» сообщил руководитель Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин.

© РИА Новости

Такую динамику эксперт объяснил значительным увеличением доли продаваемых краткосрочных полисов на срок до трех месяцев. В январе 2026 года она увеличилась до 40,3 процента, а в прошлом году этот показатель составлял только 8,5 процента. Средняя стоимость краткосрочного полиса не превышает 200 рублей, отметил Галушин.

«Средняя премия ОСАГО без коротких полисов в январе 2025 года — 7583 рубля, а в январе 2026 года — 7614 рублей», — подчеркнул глава НСИС.

По мнению эксперта, популярность краткосрочных полисов ОСАГО будет только расти, причем это никак не связано с отказом водителей такси от покупки годовых страховок. Он предположил, что резкий рост доли краткосрочных полисов связан с автомобилистами, которые ранее управляли транспортом без страховки или не декларировали использование машины в такси.

