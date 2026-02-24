Seat приступил к финальным испытаниям Cupra Raval

Испанский автопроизводитель Seat приступил к финальным испытаниям на своём заводе в Мартореле, что предваряет запуск серийного производства нового электромобиля Cupra Raval. Процессы и стандарты качества проходят тщательную проверку на этой завершающей стадии индустриализации. Позже к производственной программе присоединится модель Volkswagen ID. Polo, которая рассматривается как один из ключевых проектов концерна в нише доступных городских электрокаров. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Cupra Raval

Для организации выпуска этих моделей предприятие было существенно модернизировано. Были адаптированы производственные площади общей площадью около 160 000 квадратных метров, а также обновлена линия сборки номер 1. В кузовном цехе установили тысячу новых роботов и шестьдесят штамповочных инструментов, включая пресс модели PXL. Важным нововведением стал автоматизированный мост длиной 600 метров, который соединил линию сборки с цехом, где производятся батарейные системы.

Seat и его спортивный суббренд Cupra также координируют разработку родственных моделей для других марок концерна Volkswagen, а именно VW ID. Cross и Skoda Epiq. В реализации этого масштабного проекта участвуют более девяноста поставщиков и сто десять производственных площадок, расположенных на территории Испании. По оценкам, на их долю приходится примерно 70% от общей стоимости используемых материалов.

Запуск производства электромобилей в Мартореле станет важным шагом для всего концерна Volkswagen. Это мероприятие является частью более широкой программы, направленной на вывод на рынок новых автомобилей в сегменте компактных городских моделей, запланированный на 2026 год. Серийный выпуск первой модели ожидается в самое ближайшее время.