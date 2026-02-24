Китай запретил дешевые машины

«Рольф»: запрет на слишком дешевые машины в КНР приведет к росту цен в РФ.

© За рулем

Власти Китая официально запретили местным автозаводам продавать новые машины ниже их полной себестоимости. Этот шаг призван остановить затяжную ценовую войну между производителями, которая, по некоторым оценкам, принесла сектору убытки в $68 млрд за три года. Теперь компании не смогут использовать агрессивные скидки или, например, беспроцентные кредиты для вытеснения конкурентов.

Новые правила, опубликованные Государственным управлением по регулированию рынка КНР, также запрещают ценовые сговоры. По сути, регулятор закрывает лазейку, которая позволяла наращивать объемы за счет сверхбыстрого цикла разработки – его сократили с 40 до 20 месяцев – и демпинга. Особенно от этого страдали небольшие производители, вынужденные тянуться за гигантами вроде BYD.

Эксперты по-разному оценивают последствия для России. Директор департамента продаж «Рольф» Николай Иванов полагает, что подорожание неизбежно. Он объясняет это тем, что в Россию иногда попадали партии автомобилей, которые китайские заводы отгружали дилерам по спецценам в рамках акций по распродаже излишков. Теперь такие «горящие» предложения могут просто исчезнуть.

Впрочем, резкого скачка цен ждать не стоит. Как отмечает директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова, стоимость машины в России формирует множество факторов: курс, логистика, таможенные платежи. Основной эффект, по ее мнению, будет среднесрочным: если внутри Китая продажи упадут, а субсидии сократятся, у производителей может стать меньше стимулов предлагать экстремально низкие цены и на экспорт. В итоге это скорее уменьшит ценовую волатильность, чем вызовет общий рост.

В маркетплейсе Fresh и вовсе считают влияние минимальным, поскольку новые правила нацелены на внутренний рынок КНР и вряд ли быстро отразятся на политике официальных дилеров в России. Правда, поставки по параллельному импорту могут затронуть – но здесь, как отмечает эксперт, российские власти и так стараются сокращать такие ввозы для защиты локализованных брендов.

При этом китайский регулятор не впервые пытается усмирить демпинг, однако производители шли на него из-за падения спроса и замедления экономики. Только в январе розничные продажи авто в Китае упали почти на 14%.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.