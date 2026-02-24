Новый прототип Lada Azimut сняли на фото в Москве

В Москве был замечен один из прототипов кроссовера Lada Azimut, выпуск которого начнется в третьем квартале 2026 года.

© Российская Газета

Автомобиль полностью закамуфлирован, исключая оптику, которая необходима для проведения испытаний в условиях городского потока.

Однако примечателен "Азимут", сфотографированный в столице, салоном. АвтоВАЗ демонстрировал несколько вариантов исполнения салона - все они были с сиденьями с отделкой перфорированной кожей.

На свежих "шпионских" фото у кроссовера тканевая отделка кресел с основной частью с узором под "елочку".

Также в прототипе отсутствует центральный подлокотник, что также может указывать на базовую или среднюю комплектацию. Пластик имеет гладкую поверхность. Скорее всего, это так называемый промышленный образец - у серийного авто он будет текстурным.

Судя по тому, что тестовый Lada Azimut имеет селектор 6-ступенчатой МКП, под капотом установлен двигатель 1,6 литра мощностью 120 л.с. Также для кроссовера будет доступен мотор 1,8 литра (132 л.с.) в паре с вариатором. Привод - передний вне зависимости от силового агрегата.

Габариты Lada Azimut стали известны на премьере прошлым летом: длина - 4416 мм, ширина - 1838 мм, колесная база - 2675 мм.

Таким образом, АвтоВАЗ планирует вывести на рынок конкурента Haval Jolion, Geely Coolray и Tenet T4, Chery Tiggo 4. Ранее представители компании заявляли, что "соперниками" новинки станут все кроссоверы стоимостью до 2,5 млн рублей.

Продажи Lada Azimut запланированы на четвертый квартал 2026 года.

Ранее "РГ" рассказывала, что Lada Azimut станет первой моделью АвтоВАЗа с панорамной крышей. Также в числе уникальных опций, и в данном случае среди всех машин, представленных на российском рынке, станет подогрев боковых стекол.