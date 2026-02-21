Shot: возрожденные Volga будут стоить от 3 млн рублей

Возрожденный бренд Volga планирует начать продажи автомобилей в третьем квартале 2026 года. По данным Shot, первым у дилеров появится седан Volga C50 по цене от 4 млн рублей.

Также в модельной линейке заявлены кроссоверы C- и D-классов, их цены могут стартовать с 3 млн рублей.

В основе Volga C50 лежит седан Geely Preface. Отечественный автомобиль сертифицирован с 2-литровым двигателем JLH-4G20TDG мощностью 200 л.с. Тип коробки в ОТТС не указан, но у "прототипа" это 7-ступенчатый "робот".

Кроссовер C-класса Volga K40 построен на базе Geely Atlas и будет оснащаться 1,5- и 2-литровыми двигатели, привод - передний.

Флагманский Volga K50 - аналог Geely Monjaro с двигателями 2,0 литра мощностью 200 и 238 л.с. и системой полного привода.

Реализацией проекта Volga занимается компания АО "Производство легковых автомобилей". Анонсируя выход бренда Volga, представители "ПЛА" отметили, что планируют создать и выпустить самостоятельные модели с уникальными характеристиками и высоким уровнем безопасности, соответствующих международным стандартам.

Производство Volga будет организовано на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Серийный выпуск автомобилей намечен на второй квартал 2026 года (апрель - июнь).