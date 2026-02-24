Nissan отложил выпуск самой бюджетной версии Leaf в США

Планы по выпуску самой бюджетной модификации электромобиля Nissan Leaf в США подверглись изменениям. Компания официально заявила, что версия Leaf S с аккумулятором на 52 кВт·ч и двигателем мощностью 174 л.с. не будет представлена в 2026 модельном году, хотя ранее её рассматривали как наиболее доступный вариант в линейке. Это решение связано с необходимостью адаптации к текущим рыночным условиям и потребительскому спросу, причём конкретные сроки возможного появления модели пока не определены, хотя она официально не отменена. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Leaf

В настоящее время Nissan Leaf предлагается в США по стартовой цене от 29 990 долларов, обеспечивая запас хода до 303 миль (примерно 488 километров). Более дешёвая версия могла бы конкурировать с ожидаемым Chevrolet Bolt 2027 года, чья цена оценивается в 28 995 долларов. Однако, учитывая, что кроссовер Ariya также пропустит 2026 модельный год на американском рынке, Leaf остаётся единственным электрокаром марки в этом регионе, сталкиваясь с растущей конкуренцией со стороны обновлённого Bolt и предстоящего Kia EV3.

Продажи нового Nissan Leaf в четвёртом квартале 2025 года продемонстрировали резкое падение на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это снижение объясняется влиянием налоговых льгот и производственными ограничениями, что подчёркивает сложности, с которыми сталкивается модель в условиях динамичного рынка электромобилей.