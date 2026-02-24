Яндекс планирует выпустить на дороги 200 беспилотных автомобилей в 2026 году.

Яндекс представил свои итоги за прошлый год и планы на нынешний, сделав особый акцент на развитии автономного транспорта. До конца 2026 года компания собирается вывести на российские дороги целых двести беспилотных легковых машин.

Примерно половина из них, а это сто автомобилей, станут полноценными роботакси в рамках сервиса «Яндекс Go». Пассажиры смогут вызывать их для поездок, как обычное такси, только без водителя за рулём. Оставшаяся сотня машин, по сути, будет работать на науку – их задача состоит в тестировании и дальнейшем совершенствовании технологий.

Параллельно с этим планируется серьёзно расширить и парк беспилотных грузовиков. В текущем году их количество должно увеличиться на семьдесят единиц. Эти машины уже проходят испытания в партнёрстве с крупнейшими российскими торговыми сетями.

В компании не скрывают амбиций, позиционируя себя в качестве одного из мировых лидеров в сфере автономного вождения. Общий пробег их беспилотников по городским улицам и загородным трассам в автономном режиме уже перевалил за отметку в тридцать семь миллионов километров.