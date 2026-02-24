В России сохранился редкий длиннобазный ВАЗ-21099

Энтузиасты сумели сохранить «девяносто девятую» под названием «Амадео-500». В октябре 1994 года фирмы «Мастер-Дизайн», «Маг» и «Акра-авто» презентовали проект «Амадео-500» — лимузин на базе седана ВАЗ-21099: модель, разработанная тольяттинскими ателье, получила 500-миллиметровую вставку по центру кузова. Считается, что таких машин было сделано всего две.

Как стало известно журналу Motor, один экземпляр «Амадео-500» сохранился до наших дней. Машина имеет потрёпанный вид, но вполне уверенно ездит по дорогам Тольятти.

В задней части салона установлены пара раздельных кожаных кресел, притом «пассажирский отсек» располагает индивидуальной системой отопления, холодильником, аудиосистемой и телевизором.

Мощность форсированного 1,6-литрового мотора — 100 л.с., хотя некоторые источники отмечают, что отдача карбюраторного силового агрегата составляет только 88 л.с.

