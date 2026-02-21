В России начались продажи люксовой версии нового Лэнд Крузера: сколько стоит?

В России стартовали продажи обновлённого Lexus LX. Правда, пока речь идёт только о гибридной версии 600h, которая пришла на смену прежней модели с индексом 570. Внешне машина изменилась не так уж сильно, зато под капотом и внутри салона новшеств хватает. Основное обновление – это, конечно, силовая установка. Теперь это гибридная система на базе 3,5-литрового бензинового турбомотора V6, которая в паре с электродвигателем выдаёт суммарно 415 лошадиных сил. По сути, это та же схема, что и у флагманского внедорожника Toyota Land Cruiser 300.

© За рулем

Коробка передач десятиступенчатая, автоматическая. Заявленный расход топлива, кстати, составляет 13,5 литра на 100 километров в смешанном цикле, что для такой массивной машины выглядит довольно скромно. Внешние изменения в основном косметические. Дизайнеры обновили решётку радиатора, слегка перерисовали передний и задний бамперы, а также предложили новые варианты колёсных дисков диаметром до 22 дюймов. В общем-то, классический фейслифтинг, который позволяет узнать новинку, но не делает её совершенно другой. Внутри всё стало гораздо современнее. Центральное место занял огромный сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма. Причём в России автомобиль поставляется с полным пакетом опций, включая проекционный дисплей, панорамную крышу, систему мониторинга слепых зон и четырёхзонный климат-контроль. Материалы отделки, как и положено в премиум-сегменте, на высоте: кожа, дерево, металл.

Отдельно стоит упомянуть офф-роуд возможности. Lexus LX 2026 сохранил рамную конструкцию и постоянный полный привод, а также получил обновлённую систему адаптивной пневмоподвески. Она теперь лучше справляется с неровностями и позволяет регулировать клиренс в довольно широком диапазоне. На данный момент в российских дилерских центрах доступна одна комплектация – Executive. Её стартовая цена установлена на отметке в 16,5 миллиона рублей. По предварительной информации, первые поставки новых машин начнутся уже в четвёртом квартале этого года. Интересно, что параллельный импорт предыдущей модели LX 570 всё ещё активен, и её цена на вторичном рынке начинается примерно с 12 миллионов, что создаёт определённую конкуренцию новинке прямо внутри бренда.