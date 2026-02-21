Skoda готовит новый Peaq, который бросит вызов Hyundai Ioniq 9

Чешская марка готовится к расширению модельного ряда: уже этим летом состоится премьера флагманского кроссовера Peaq (образовано от английского слова peak – пик, вершина), который поборется за место на рынке с такими большими электромобилями, как Hyundai Ioniq 9. Фотошпионам уже удалось застать новинку во время зимних испытаний, и, судя по снимкам, серийная модель сохранит узнаваемые черты концепта Vision 7S.

© За рулем

Несмотря на плотный камуфляж, прототип раскрывает свои пропорции: массивный кузов с покатой крышей и огромной площадью остекления намекает на просторный трехрядный салон. Дизайнеры постарались сделать автомобиль обтекаемым, установив утопленные дверные ручки и создав плавные линии кузова. Хотя оптика пока скрыта ложными панелями, инсайдеры предполагают, что в серии появятся Т-образные светодиодные фонари, а передняя часть получит фирменную «панель Tech-Deck». Техническая начинка новинки пока держится в секрете, но уже известно, что в основе Peaq лежит модульная платформа MEB.

Ожидается, что топовая версия кроссовера получит батарею емкостью 89 кВт·ч, которая обеспечит запас хода более 600 километров. Не исключено, что инженеры Skoda предложат и мощные полноприводные модификации, сделав ставку на комфорт и дальние поездки.