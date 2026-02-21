Nissan сменит поколение сверпопулярного седана Sylphy

Новинка сохранит атмосферный агрегат объёмом 1,6 литра мощность 135 л.с., с которым работает вариатор. И это редкое решение для автомобилей этого класса — большая часть современных машин имеет малокубатурные наддувные двигатели.

© Nissan

Важно отметить, что седан Nissan Sylphy является одним из бестселлеров компании Nissan. По данным самого автопроизводитлея, в 2024 году было продано более 530 тысяч таких машин.

Нынешняя генерация дебютировала на китайском рынке весной 2019 года, поэтому смена поколения вполне логична. Правда, источники уверяют, что основой послужил вариант актуального поколения.

Габаритные размеры новинки таковы: длина — 4656 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1448 мм, колёсная база — 2712 мм. Остальные подробности будут раскрыты во время премьеры.