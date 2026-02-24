Российские производители шин снизили выпуск продукции

Отечественные производители шин в прошлом году начали уступать рынок импорту из Китая. Выпуск российской продукции сократился на 21%, до 35 млн штук, следует из данных Центра развития перспективных технологий — оператора маркировки «Честный знак». При этом средние цены на легковые шины выросли на 9%, до 7300 рублей за покрышку. Почему россияне выбирают китайские шины, насколько они безопасны?Китайские шины сейчас можно привезти без проблем. Налажена оплата и логистика. Эксперты говорят, что зачастую их перевозят вчёрную, без уплаты налогов. И это все не попадает ни в какой «Честный знак». При этом производители в КНР быстро перестаиваются и могут поставлять свой товар в любом качестве и даже под любым названием, которое устраивает заказчика. И если он захочет сделать подешевле, то пойдут навстречу. При этом о качестве умолчат. Разница между традиционными шинами и китайскими аналогами колоссальная. Немцы и англичане недавно проводили полноценные тесты. Чтобы полностью остановиться при торможении на скорости примерно 100 километров в час в сухую погоду среднему кроссоверу с немецкими шинами континентал требуется 35 метров, а у многих китайских покрышек тормозной путь уже на 10 метров больше Говорит ведущий телеграм-канала Автотелеграм Дмитрий Баринов:

Дмитрий Баринов ведущий телеграм-канала Автотелеграм Я лично протестировал много китайских шин, они очень посредственные и на мокрой трассе, и на ледяной корке, и в снежной каше. Наиболее разумный выход сейчас — выбирать продукцию российских компаний, которые фактически полностью клонируют европейские или японские модели. Речь прежде всего о брендах Ikon и Gislaved, копии шин Nokian и Bridgestone. Цена таких шин дороже китайских, но значительно ниже европейских или японских. Пока эти российские бренды не успели освоить выпуск всех популярных размеров шин. Однако, по моим данным, обещают справиться с такой задачей примерно за год-полтора.

В свою очередь директор компании Хектик, это мелкооптовый игрок шинного рынка Москвы и Подмосковья — Сергей Белоусов, считает что многие китайские шины не уступают по качеству исконно российским производителям. Но согласен, что качество иностранных производителей, имеющих заводы в России безусловно лучше. Однако вопрос цены сейчас стоит на первом месте. Ведь некоторые автовладельцы ездят практически до лысой резины, и спрос упал даже б/ушные шины:

Сергей Белоусов директор компании «Хектик» Низкий платёжный спрос приводит к тому, что не продаются даже конкурирующими самыми дешёвыми китайскими и российскими новыми шинами продажи Б/ушных шин, и это проблема, потому что рынок отказывается покупать ни то, ни другое, ни третье. Только у премиального сегмента все хорошо, потому что на дорогие автомобили должны быть соответствующие правильные шины, китайцев туда редко поставишь, и никто не захочет... Российских размеров может не оказаться, поэтому наш гибкий рынок приспособился и практически на все современные дорогие иномарки в сложных и дорогих низкопрофильных размерах шины есть почти всегда в наличии или могут быть быстро привезены. Они имеют очень высокую цену, но с ними проблем нет.

В настоящее время китайские шины занимают около трети и более в продажах крупных дистрибьюторов. При этом с российскими они находятся в одном ценовом сегменте. И при схожем качестве китайские шины на последнем этапе продаж получаются дешевле российских. И реальность такова, что покупатель голосует рублем, говорит владелец холдинга Покрышка.ру Алексей Шастов:

Алексей Шастов владелец холдинга Покрышка.ру Скажем, в популярном размере 205/55 R16, выстроенном по цене, первая российская модель находится только на пятом месте с ценой 5.100 рублей за шину, что на 20% выше китайской модели, расположенной на первом месте и со стоимостью чуть выше 4.000 рублей. И при покупке комплекта и четырех шин разница уже становится 4.000 рублей, что весьма существенно для большинства покупателей.

Если говорить глобально, почему соеращается производство российских шин, то это не один фактор, считают эксперты. Это и господдержка китайских предприятий, которая, по сути, изначально ставит других производителей в невыгодные условия. И это касается не только России. Это высокие процентные ставки, которые не только не позволяют российским шинникам брать дешёвые кредиты, но и также россиянам покупать новые автомобили в кредит. И укрепившийся курс рубля. И если ничего не будет меняться, то будет дальнейшее постепенное снижение доли российских шинных предприятий в ближайшие годы. Однако есть те, кто считает,что уже этот год будет более благоприятным для отечественных производителей из-за повышения экосбора, ограничивающего оборот дешевых, потенциально опасных шин.

На мотоциклетном рынке китайских шин сейчас не так много. Несколько лет назад появился Kingtyre, в общем отзывы положительные, но и эти шины недотягивают до европейских, а некоторые даже опасны. Говорит директор компании по продаже мотошин Говорит директор компании по продаже мотошин Winter Summer Антон:

«Китайские шины на ощупь, внешне выглядят красиво, как, наверное, практически европейский производитель. Но чуда не случилось. Пока я еще за все эти годы, сколько работаю во всей этой сфере, ни разу не встречал ничего китайского, доходящего до характеристик, до качества европейских производителей. Здесь тоже чуда не произошло. Неправильные профили у некоторых моделей, не у всех, неправильная яйцеобразность дуги колеса делает опасной езду в поворотах. Неправильное пятно контакта, соответственно, может сносить спокойно. Мотоцикл все-таки не машина, упасть на порядок легче. Составы смеси тоже, наверное, далеко не доходят до европейских производителей при обычной езде, какой-то такой спокойненькой езде. Ну вот люди вроде как говорят, что устраивает. Как только человек начинает чуть более активно ездить, сталкивается с проблемами: болтает, нестабильно ведет себя мотоцикл либо сцепные свойства заканчиваются — мотоцикл начинает скользить, либо при подаче газа пробуксовывать, либо при торможении теряет пятно контакта. Если стоит ABS, то ABS включается. Вот в некоторых случаях не в ту сторону смотрят ламели водоотводящие, то есть также плохо отводит воду, неправильно, точнее так скажем».

