Близнец Toyota Camry седан Lexus IS станет спорткаром

Модель актуальной генерации выпускается вот уже 13 лет. Но будущий Lexus IS будет совсем другим: он примерит пятидверный кузов, увеличенные габариты, а также чисто электрическую силовую установку отдачей 500 л.с. Всё это позволит модели стать прямым конкурентом популярного американского электрокара Tesla Model 3.

© Motor.ru

Между тем, минувшей осенью дебютировала обновлённая версия четырехдверки IS, которой слегка подправили внешность, перенастроили рулевое управление и добавили новых функций. При этом были предложены только две модификации — IS 300h и IS 350.

Революции во внешности IS не произошло: седан сохранил крупную решетку радиатора, которая стала еще массивнее, и воздуховоды по бокам. Изменилась форма капота, на который перебрался значок Lexus, ранее располагавшийся посреди решётки.

Составлен ТОП-10 седанов, не потерявших шарм и характер с годами. Модели из списка были тщательно исследованы, получена максимально точная информация о них на момент публикации.