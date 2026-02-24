BYD представил гибридный минивэн Linghui M9 для такси

Китайский автопроизводитель BYD представил официальные изображения нового крупного семиместного минивэна Linghui M9, созданного специально для рынка такси и сервисов перевозок. Эта модель выпускается под суббрендом Linghui, который объединяет электрические седаны e5, e7, e9 и гибрид M9. Внешне автомобиль повторяет стилистику BYD Xia DM-i с похожей решёткой, характерной светотехникой и фирменными задними фонарями «китайский узел», но с изменёнными хромированными элементами и логотипом суббренда. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Linghui M9

Габариты новинки составляют 5200x1970x1805 мм при колёсной базе 3045 мм, что на 55 мм длиннее, чем у Xia DM-i. Снаряжённая масса достигает 2470 кг, а колёса комплектуются шинами 235/60 R18. Среди опций доступны один или два люка, обычное или тонированное стекло, камеры в основании зеркал и дополнительные тыловые камеры. Силовая установка включает турбомотор 1.5T BYD472ZQB мощностью 115 кВт (154 л.с.), синхронный электродвигатель TZ210XYD мощностью 200 кВт (268 л.с.) и батарею Blade, ёмкость которой не раскрывается, но для ориентира Xia DM-i использует аккумулятор 20,39 кВт·ч, обеспечивающий около 100 км хода по циклу CLTC в чисто электрическом режиме.

Linghui M9 занимает стратегически важную нишу перевозок и корпоративного транспорта, где востребованы большой салон, экономичность и гибридная архитектура с низкими затратами на эксплуатацию. Эта новинка усиливает позиции BYD в сегменте коммерческих PHEV-MPV, который быстро растёт в Китае и начинает формироваться в Европе, демонстрируя адаптацию производителя к растущим потребностям рынка.