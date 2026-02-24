В РФ продают новый Ford Focus 2010 года

В Московской области "Российская газета" обнаружила в продаже практически новый Ford Focus 2010 года выпуска. За 16 лет автомобиль фактически прошел лишь обкатку.

© Российская Газета

Пятидверный хэтчбек серебристого цвета оснащен 100-сильным двигателем 1,6 литра и 5-ступенчатой МКП. Родной пробег - 14,6 тысячи километров.

Продавец отметил, что автомобиль все время находился во владении одной семьи, в ПТС вписан один владелец.

"Фокус" в хорошей комплектации: есть двухзонный климат-контроль, подогревы передних сидений, электрорегулировка зеркал, два комплекта хорошей резины.

За 16-летний Ford Focus с минимальным пробегом назначили цену в 1 280 000 рублей. Сейчас это стоимость базовой Lada Iskra 2026 года.