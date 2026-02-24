BYD нацелилась подвинуть BMW M и Hyundai N

BYD бросает вызов легендам: китайский гигант готовит соперника BMW M и Hyundai N.

Китайский автопром нацелился на святая святых – спортивные подразделения премиальных брендов.

Так, в BYD всерьез задумались о создании собственного аналога BMW M или Hyundai N, чтобы добавить эмоций в свою электрическую линейку. Инициатива исходит от австралийского подразделения компании, но проект обещает стать глобальным.

Речь не идет о простом тюнинге или наклейке ярких шильдиков. Вдохновляясь успехом Toyota Gazoo Racing и Nissan Nismo, китайский производитель намерен предложить технически продвинутые версии своих моделей с серьезными доработками шасси, силовой установки и программного обеспечения. Амбициозный план уже обсуждается в штаб-квартире, и у BYD есть все возможности, чтобы его реализовать.

Технологический фундамент для спортивного суббренда уже заложен. Речь о премиальном бренде Yangwang, чьи гиперкары и внедорожники с четырьмя независимыми электромоторами демонстрируют чудеса управляемости: умеют разворачиваться на месте и даже передвигаться на трех колесах. Теперь успех хотят «приземлить» в более массовый сегмент.

Планирует ли китайский автопроизводитель спортивные ответвления своих моделей BYD? Создание нового суббренда, ориентированного на производительность, было бы логичным шагом и является предметом многочисленных дискуссий.