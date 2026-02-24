В РФ выставили на продажу новый Nissan Juke 2011 года выпуска

Как выяснила "Российская газета", в Кемерово на продажу выставили Nissan Juke 2011 года выпуска, который проехал всего 17 тысяч км пробега.

© Российская Газета

"Состояние нового автомобиля. Пробег реальный 1000%, кузов без ДТП, в заводском окрасе. Гаражное хранение, только летняя эксплуатация. Цена за пробег и целый автомобиль. Продажа от собственника только через ГИБДД", - говорится в объявлении.

Под капотом Juke находится двигатель 1,6 литра, который выдает 117 л.с. Коробка - механика. Привод - передний.

Судя по фото, машина действительно в отличном состоянии. Единственное - нет информации о составе комплектации кроссовера. Владелец просит за свою "капсулу времени" весьма солидную сумму - 2,5 млн рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что в Москве в продаже появилась новая "Волга" ГАЗ-3110. За 25 лет автомобиль проехал только 6,7 тысячи километров.