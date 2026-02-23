Назван самый популярный "китаец" по неофициальным поставкам

Кроссовер Lynk & Co 900 занял первое место по продажам среди моделей, поставлявшихся в Россию исключительно по неофициальным каналам, сообщили "Китайские автомобили".

© Российская Газета

Поставки на российский рынок начались в июле 2025 года и за полгода разошлись тиражом 2153 экземпляра. Это позволило Lynk & Co 900 стать самым востребованным автомобилем среди тех, которые ввозились только неофициальными дилерами.

Lynk & Co 900 относится к сегменту полноразмерных кроссоверов. Его габариты: 5240 × 1999 × 1800 мм, размер колесной базы - 3160 мм.

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой параллельного типа (ДВС может приводить в движение колеса). В зависимости от версии суммарная мощность системы составляет 720, 734 или 857 л.с.

Средняя цена Lynk & Co 900 в России составляет 7,5 млн рублей с доставкой "под ключ".