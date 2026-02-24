Tatra построила для Австралии грузовик с 16 ведущими колесами. Автомобиль создан чешским автопроизводителем совместно с австралийской фирмой Offroad Trucks. При 16 ведущих колесах 10 из них — управляемые. Необычный полноприводный грузовик понадобился для установки высотной рабочей платформы.

© Motor.ru

За основу взят серийный тягач Tatra 158 Phoenix. Главная особенность 16-колесной машины — пять управляемых осей. Поворачиваются у нее три передние оси и две задние. Они работают в противофазе, передние и задние поворачиваются в разные стороны. Благодаря такой особенности 80-тонный автомобиль способен разворачиваться в ограниченном пространстве.

Подвеска у машины пневматическая, полностью независимая. Это означает, что Tatra способна более-менее комфортно чувствовать себя на пересеченной местности, подстраиваясь под рельеф каждым колесом в отдельности.

В движение автомобиль приводит дизель объемом 12,9 литра, который выдает максимальную мощность в 530 л.с. Трудится мотор в паре с 12-ступенчатым «автоматом» ZF.

Машина-«сороконожка» построена на заказ для австралийской компании Quantum Comms. Она станет базой для монтажа высотной рабочей платформы.

Ранее КамАЗ сертифицировал в России тягач для 100-тонного автопоезда.