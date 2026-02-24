Кроссоверы Renault Grand Koleos продаются в РФ от 4,39 млн рублей

Кроссоверы Renault Grand Koleos продаются в РФ с ценами от 4,39 млн рублей.

© За рулем

На российском рынке появился Renault Grand Koleos, который, по сути, представляет собой почти полную копию китайского кроссовера Geely Monjaro. Машину уже можно купить как под заказ, так и из наличия, причем цены на некоторых площадках начинаются от 4 390 000 рублей. Это делает его интересной альтернативой «оригиналу»: даже со скидками в 100 тысяч рублей Geely Monjaro в базе стоит от 4 449 990 рублей, а в максимальной комплектации цена приближается к 5 миллионам.

Один из дилеров из Владивостока предлагает гибридную версию Grand Koleos за указанную сумму. Речь идет о переднеприводном сером кроссовере в комплектации Espirit Alpine Noir. За эти деньги покупатель получает салон с черно-бежевой кожей, мультируль, многозонный климат-контроль, камеру кругового обзора, панорамную крышу и три экрана – для приборной панели, мультимедиа и развлечения переднего пассажира.

Силовая установка у этой версии – гибридная система E-Tech от Renault, которая технически идентична системе Hi-X у Geely. В её основе лежит 1,5-литровый турбомотор, тяговый электродвигатель, трёхступенчатая трансмиссия DHT Pro и мотор-генератор. Совокупная мощность системы достигает 245 лошадиных сил, а крутящий момент - 540 Нм.

Параллельно другие компании из Владивостока продают Grand Koleos с бензиновыми двигателями. Эти кроссоверы оснащены 2,0-литровым турбомотором на 211 л.с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Чёрный автомобиль в комплектации Esprit Alpine доступен сразу, а белый в версии Iconic – под заказ. В салоне также установлены три экрана: 10,2-дюймовая цифровая приборка, 12,3-дюймовый медиацентр и дисплей такого же размера для пассажира. Правда, мультимедийная система здесь другая – OpenR, которая поддерживает 5G, обновления «по воздуху», Apple CarPlay и Android Auto.

Вообще, стандартное оснащение для всех Grand Koleos выглядит довольно богато. В список обычно входят полный светодиодный свет, датчики дождя и света, 19-дюймовые диски, парктроники спереди и сзади с круговой камерой, круиз-контроль, система доступа без ключа, подогрев всех сидений и руля, вентиляция передних кресел и декоративная подсветка салона.

Интересно, что этот кроссовер был анонсирован лишь летом 2024 года. Его разработало южнокорейское совместное предприятие Renault Samsung (ныне Renault Korea), а производство налажено в Пусане. Внешние отличия от Geely Monjaro минимальны: другие бамперы, решётка радиатора, слегка изменённая форма капота и оптика. В общем-то, это тот же автомобиль, но под другим брендом и зачастую – по более привлекательной цене.