Toyota порадовал фанатов механикой для обновленных Yaris и Yaris Cross.

Toyota без излишнего шума обновила семейство Yaris и Yaris Cross для японского рынка, сделав ставку на запросы настоящих энтузиастов.

Главная сенсация скрывается под капотом спецверсии Z Urbano: теперь для обычного хэтчбека вновь доступна 6-ступенчатая механика в паре с 1,5-литровым атмосферником. Это настоящий подарок для тех, кто мечтает о драйве, но не готов раскошелиться на «заряженный» GR Yaris.

Впрочем, за появление механической коробки пришлось заплатить отказом от прогресса. Из списка оборудования исчезла передовая система Toyota Teammate Advanced Park, которая отвечала за автоматическую парковку и создавала эффект «прозрачного капота». Взамен салон украсил большой 10,5-дюймовый экран мультимедиа, уже знакомый европейцам, а гибридные версии обзавелись электрическим ручником.

Дизайнеры тоже не остались в стороне, предложив свежие цвета кузова – горчичный для Yaris и оттенок Urban Lock для «кросса», а также затемненные зеркала и антенну-плавник.

Цены ожидаемо поползли вверх: хэтчбек прибавил в стоимости около 690 долларов, а его старший брат-кроссовер – почти 1200 долларов.

Продажи новинок стартуют в Японии со 2 марта.