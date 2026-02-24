Названы особенности эксплуатации электромобиля в условиях суровой зимы

Эксперт Головин дал рекомендации по зимней эксплуатации электромобиля.

Электромобили все плотнее входят в нашу жизнь, на дорогах их становится все больше.

Многие автомобилисты задаются вполне резонным вопросом: как электрокары ведут себя в наших суровых зимах? Как правильно их эксплуатировать, чтобы проехать как можно большее расстояние и минимизировать расходы?

Эксперт Дмитрий Головин поделился действительно важными советами по зимней эксплуатации электромобиля, которые, вполне вероятно, избавят от страхов тех, кто планировал купить себе такую машину.

Дмитрий Головин, технический директор частной сети зарядных станций для электромобилей Punkt E:

Для электромобилей в холодное время года также есть ряд простых правил, которые облегчат эксплуатацию и помогут сэкономить заряд батареи. Планировать маршрут зимой лучше заранее с учетом расположения зарядной инфраструктуры и комфорта во время ожидания (например, удобно выбрать станции рядом с кафе или торговым центром, чтобы сделать покупки или перекусить, пока машина заряжается).

В условиях снежных заносов или внезапного снегопада рекомендуется придерживаться более плавного стиля вождения и избегать резкого ускорения или торможения, чтобы сохранить заряд батареи и увеличить дальность поездки.

Если электромобиль забуксовал в снегу, включите специальный режим для снега или льда, если такой предусмотрен и попытайтесь плавно выехать назад по своей колее. Используйте классические методы: лопату, коврики под колеса, песок. Раскачка резкими рывками с «электричкой» не сработает, а только усугубит пробуксовку.

При движении по заснеженным и скользким покрытиям нет смысла пользоваться рекуперацией. В обозначенных условиях система не эффективна, а необходимая для её управления энергия, пусть и незначительная, все равно расходуется.

Заряжать электромобиль сразу после поездки, пока батарея теплая. Для защиты холодного аккумулятора электроника ограничивает напряжение зарядки, что увеличивает время всего процесса. Учитывайте, что время зарядки при низких температурах дольше, чем обычно, так как электромобиль бережёт батарею.