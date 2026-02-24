В России выставили на продажу новый ВАЗ-2114

Как выяснила "Российская газета", в Воронеже выставили на продажу ВАЗ-2114, который проехал с 2010 года всего 11 тысяч км.

© Российская Газета

Владелец утверждает, что хетчбэк находится в хорошем состоянии. Более подробной информации о машине он не рассказал. Судя по фотографиям, это правда - кузов выглядит безупречно.

"Продам автомобиль. Один хозяин. Торг приветствуется", - говорится в объявлении.

ВАЗ-2114 оснащен восьмиклапанным инжекторным ДВС объемом 1,6 литра и мощностью 81 л.с. Трансмиссия - 5-ступенчатая механическая, привод - передний.

Владелец просит за свою "капсулу времени" 750 тысяч рублей, что по нынешним меркам не так и дорого.

Ранее "РГ" рассказывала, что в Кемерово на продажу выставили Nissan Juke 2011 года выпуска, который проехал всего 17 тысяч км пробега.