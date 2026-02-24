Россиянина лишили прав за нарушения в городе, где он никогда не был

Жителя Петербурга оштрафовали и лишили прав за нарушение в Новосибирске, где он не появлялся.

В сентябре 2025 года житель Санкт-Петербурга получил уведомление о привлечении к административной ответственности. Суд в Новосибирске назначил ему штраф в 40 тысяч рублей и лишил водительских прав на полтора года. Основанием послужил отказ от прохождения медицинского освидетельствования в июле, после того как сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада» под управлением нарушителя. Подробностями делится издание 78 | НОВОСТИ.

Проблема в том, что мужчина в это время находился дома в Петербурге и никогда в жизни не был в Новосибирске. Теперь ему пришлось экстренно вылететь в столицу Сибири, чтобы лично участвовать в судебных заседаниях и доказывать свою невиновность.

В качестве доказательства адвокат предоставил выписку с банковского счета, где зафиксированы покупки по карте в петербургских магазинах в день предполагаемого нарушения. Кроме того, защита заявляет, что подпись в административном протоколе выполнена не петербуржцем, а совершенно другим человеком.

Однако сотрудник ГИБДД на суде уверяет, что именно этого водителя он останавливал в Новосибирске. Чтобы разрешить противоречие, суд назначил почерковедческую экспертизу, которая должна установить принадлежность подписи.