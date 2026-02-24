Rolls-Royce и Mercedes предложили сложный способ индивидуализации.

Когда Rolls-Royce расширяет завод в Гудвуде не для увеличения количества машин, а чтобы дать дизайнерам больше времени на каждый экземпляр, это о многом говорит. Кастомизация давно перестала быть просто опцией в прайс-листе – сегодня это главный продукт.

Благодаря лазерной гравировке, ручной росписи и пяти годам разработки «Фантомной арабески» средний чек британской марки перевалил за полмиллиона долларов.

Mercedes-Benz подтягивается со своей технологией PixelPaint – роботы наносят краску с точностью струйного принтера, экономя материалы и время. Но суть не в скорости, а в том, что клиенты готовы платить за уникальность. В США уже появились покупатели, отдавшие за Rolls-Royce больше миллиона, а все Cadillac Celestiq следующего года распроданы по 340 тысяч за штуку.

Цифры подтверждают тренд: заказы через Private Office Rolls-Royce удвоились за прошлый год. В мире сегодня полмиллиона человек с состоянием под миллиард, и через пять лет их станет на треть больше. Люксовый автопром перестраивается под них, превращая каждую машину не в средство передвижения, а в арт-объект с историей владельца.

