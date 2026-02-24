Что мешает беспилотным трамваям выехать на улицы российских городов

Как меняется городской транспорт в России.

Беспилотный трамвай «Львенок» в Верхней Пышме уже научился тормозить перед препятствиями. В Иннополисе электробус возит студентов по трехкилометровому маршруту. Но чтобы такие машины поехали по городам массово, предстоит решить клубок проблем – от отсутствия данных для обучения ИИ до юридической неопределенности.

Гендиректор «Группы Мовиста» Алексей Зотов перечисляет системные барьеры. Искусственный интеллект пока не справляется с нештатными ситуациями – обрыв контактной сети, внезапное падение человека на пути. Реальных аварийных сценариев для обучения катастрофически мало, приходится генерировать синтетику, но ее эффективность ограничена.

Цена вопроса – десятки миллиардов рублей на модернизацию инфраструктуры. Умные стрелки, светофоры с системой V2X, покрытие 5G – без этого автономный транспорт не сможет работать безопасно. Не говоря уже о правовом вакууме: кто ответит, если автопилот ошибется? Разработчик, производитель, оператор или регион?

Пока закон молчит, внедрение остается точечными экспериментами. «Львенок» учится тормозить, Иннополис катает студентов, а города продолжают ждать, когда технологии и нормативы наконец совпадут.

