Конкуренция или игра в премиум: зачем Mercedes понадобился Little G

В отличие от старшего брата с его легендарной рамной конструкцией, «малыш» построят на модифицированной версии платформы MMA, ориентированной в первую очередь на электрификацию. Экс-технический директор Mercedes Маркус Шефер описывает это как «миниатюрное шасси с духом рамной конструкции». Это компромисс между внедорожным наследием и требованиями современного рынка.

© runews24.ru

Дебютирует новинка именно как электромобиль. Шпионские фото подтверждают отсутствие выхлопной системы, а характерный «чехол» на задней двери на самом деле скрывает зарядные кабели, а не запасное колесо. При этом в Mercedes не исключают появления в будущем гибридных версий – слишком уж осторожным оказался спрос на электрический G 580.

Mercedes пытается повторить трюк Land Rover с «младшим Defender»: сохранить культовый образ, но сделать его доступнее и практичнее для города. Вопрос лишь в том, простят ли поклонники бренда отказ от рамы и легендарных трех блокировок ради модного аккумулятора под полом.

Напомним, что эксперт Рогов назвал модели автомобилей, выгодных для ввозa из Китая. Серым хитом года в России стал кроссовер Lynk & Co 900.