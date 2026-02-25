Сразу два сбоя Android Auto оставили водителей без навигации

Пользователи пожаловались на сбой Google Maps и Waze.

© runews24.ru

Не успели владельцы BMW и Audi привыкнуть к тому, что навигация перестала проецироваться на лобовое стекло, как выяснилось, что это лишь половина беды. Второй баг Android Auto заставляет иконку автомобиля буквально исчезать с карты – водитель видит пустой экран без понимания, где находится.

Карта движется, маршрут строится, но синяя стрелка пропала. Два сбоя одновременно превращают навигацию в игру «угадай, где я».

Природа багов разная. Первый (HUD) – пропадают подсказки с приборной панели. Второй (иконка) – исчезает само местоположение с центрального экрана. Проблема с иконкой чаще встречается у тех, кто ставил нестандартные значки машины, но страдают и обычные пользователи. Оба сбоя по времени совпадают с выходом Android Auto 16.1 в конце января.

Google пока молчит по второму багу, по первому обещает патч без конкретных сроков. Водителям остается либо откатывать версии до 26-й, либо ждать. Некоторые переключаются на HERE Maps, где все работает.

Напомним, что операторы связи теперь могут отключить интернет без лишних бюрократических процедур. Эксперт развеял слухи об «изоляционном интернете» в России.