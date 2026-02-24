Пьяных за рулем в Таиланде будут наказывать без поблажек

Полиция Таиланда перестанет выписывать предупреждения нетрезвым водителям – их будут штрафовать при первом же нарушении. А отказ от медосвидетельствования грозит возбуждением уголовного дела, заявил замначальника ведомства Самран Нуанма.

По его словам, если задержанный попытается уклониться от алкотеста, то это будет расцениваться, как неповиновение законному требованию полицейского. В этом случае на него сразу же заведут дело.

По всей стране подразделения дорожной полиции получили строгие указания применять закон без снисхождения ко всем водителям, действовать «жестко и прозрачно».

В Таиланде штрафы за езду в пьяном виде составляют от 5 до 20 тыс. батов в зависимости от того, насколько это серьезное нарушение и попадался ли водитель раньше за такой же проступок. Кроме штрафа, водительские права могут быть изъяты на срок от 6 месяцев до года, а в случае ДТП с пострадавшими или со смертельным исходом виновный может быть приговорен к тюремному заключению на срок от 2 до 6 лет, а размер штрафа — 40 –120 тыс. батов. Если же в результате аварии погиб человек, это уже уголовное преступление с наказанием от 3 до 10 лет тюрьмы, штрафом до 200 тыс. батов и обязательной потерей прав. Повторные нарушения в течение двух лет приводят к ещё более строгим санкциям: до 2 лет тюрьмы и штраф 50 –100 тыс. батов.

Для профилактики нарушителей иногда отправляют на места аварий и в морги и чтобы они своими глазами увидели, к чему приводит пьяная езда.

Ужесточить наказание местная полиция решила после череды инцидентов с нетрезвыми водителями. Например, в феврале 2026 года в Паттайе полицейские остановили нарушителя, который отказался сдавать алкотест и пытался убежать, оказав сопротивление. Проверка показала уровень алкоголя в крови 126 мг%, и на него завели несколько дел. В Патонге полиция остановила двух иностранных мотоциклистов – россиянина и израильтянина 28 лет, которые ехали на байках с уровнем алкоголя 0,77 и 0,95 ‰, что значительно выше разрешенного. Их задержали, доставили в отделение полиции и предъявили обвинения. Еще один российский турист попал в полицию за пьяное вождение и попытку сопротивления на Пхукете. В январе 2026 года на том же острове пьяный водитель врезался сразу в девять машин и сбил пешеходов, в том числе иностранца, после чего скрылся с места происшествия.