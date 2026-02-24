В РФ дилеры принимают заказы на новые Hyundai Creta 2026 года.

Новые Hyundai Creta 2026 г. в. можно заказать у российских дилеров. Под капотом автомобиля 115-сильный атмосферник объемом 1,5 литра, вариатор. Привод исключительно передний.

Hyundai Creta с доставкой «под ключ» (ЭПТС, уплата сборов) до Краснодара будет стоить 2 910 000 рублей. Предлагаются авто дороже на 50-100 тысяч рублей (в зависимости от размера дилерской наценки и пункта прибытия авто из-за границы). Стоить отметить, что Hyundai Creta, поставленные из других стран, отличает отсутствие локализованного меню и приборной панели и отсутствие пакета теплых опций.

В России Hyundai Creta доступен в дорестайлинговом кузове – автомобиль собирает компания «АГР Холдинг» на бывшем заводе «ХММА Рус» в Санкт-Петербурге под названием Solaris HC. Цены стартуют от 2 430 000 рублей за версии с передним приводом, кроссовер с полным приводом стоит от 2 920 000 рублей.

