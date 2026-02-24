В Москве стартовало производство электрокаров для «Яндекс Такси»

В Москве на заводе «Москвич» официально стартовало производство электрических и гибридных автомобилей под брендом UMO, которые будут использоваться в «Яндекс Такси». Первая модель — электрокроссовер UMO 5 — уже готова к выходу на московские улицы, сообщает РБК.

Электрокар UMO специально разработан для работы в сервисах такси и соответствует классу «Комфорт+» в «Яндекс Такси». «Яндекс» обеспечил новые автомобили элементами искусственного интеллекта, а также интегрировал свои навигационные и мультимедийные сервисы.

В ближайший месяц первые 100 электрокаров UMO 5 поступят в московские таксопарки, являющиеся партнерами «Яндекса». Всего в 2026 году планируется выпустить 3 тыс. машин этого бренда, которые будут использоваться в сервисах такси, а также в корпоративных и арендных услугах.

UMO 5 фактически повторяет модель GAC Aion Y Plus — компактный электрокроссовер мощностью 204 л. с. с запасом хода 300−430 км. Стоимость электромобиля с субсидией составит около 2,4 млн руб., а лизинг — от 69 тыс. руб. в месяц.