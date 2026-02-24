В Орловской области ограничат движение большегрузов

Клычков ввел ограничение движение большегрузов по дорогам Орловской области.

С 25 марта по 21 апреля в Орловской области введут временные ограничения движения большегрузного транспорта. Ограничения вводятся из за весенней распутицы. Распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков.

В Орловской области с 25 марта по 21 апреля вводятся временные ограничения движения тяжеловесного транспорта на ряде автодорог региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков. Эта мера направлена на защиту дорожного покрытия в период весенней распутицы.

Ограничения касаются транспортных средств с установлением предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн для одноосной тележки, 5 тонн для двуосной и 4 тонны для трёхосной.

При этом запрет не распространяется на международные грузоперевозки, пассажирский транспорт, почтовые перевозки, спецтехнику, дорожные машины и иные исключения, прямо перечисленные в распоряжении. Перечень конкретных дорог и порядок контроля за соблюдением ограничений опубликуют в региональных ведомствах транспорта и дорожного хозяйства.

Власти региона призывают перевозчиков заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения, чтобы избежать штрафов и простоев. Дополнительная информация о зонах действия запрета и контакт‑центрах для консультаций будет доступна на официальных ресурсах области.