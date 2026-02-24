BYD Song Ultra EV с запасом хода 710 км попал в документы Минпромторга Китая.

© За рулем

Несмотря на отсутствие официального анонса, будущая новинка от лидера мирового рынка электромобилей BYD – кроссовер Song Ultra EV – уже попала в поле зрения благодаря документам китайского Министерства промышленности и информационных технологий. По сути, это даёт нам довольно чёткое представление о том, чего ждать от машины.

Под капотом, точнее, на передней оси, будет работать один электромотор мощностью 362 лошадиные силы. Покупателям, судя по всему, предложат как минимум два варианта батареи: на 75,6 кВт⋅ч и на 82,7 кВт⋅ч. Второй вариант, согласно циклу CLTC, должен обеспечить впечатляющий запас хода в 710 километров, в то время как базовая версия сможет проехать на одном заряде около 620 км.

Утекшие изображения позволяют оценить внешний вид кроссовера. Дизайн выглядит современно и агрессивно, а на крыше чётко виден лидар. Его наличие косвенно подтверждает, что автомобиль, вероятно, получит продвинутую систему помощи водителю BYD God's Eye B.

Что действительно цепляет, так это ориентировочная стартовая цена. По предварительной информации, Song Ultra EV может стоить от 26 000 долларов (2 млн рублей). Для электромобиля с такими характеристиками это довольно агрессивное ценовое предложение, которое способно серьёзно встряхнуть рынок. Официальную презентацию модели ждут в ближайшее время.