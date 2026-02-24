Skoda Karoq стал лучшим семейным кроссовером с пробегом

Эксперты портала Whatcar провели исследование и составили рейтинг из десяти лучших семейных кроссоверов с пробегом, доступных на британском рынке по цене до 10 тысяч фунтов стерлингов (примерно 1 миллион рублей по текущему курсу).

© Российская Газета

Возглавил список Skoda Karoq. Этот автомобиль стал оптимальным выбором для семей в данном ценовом диапазоне. Среди его ключевых преимуществ эксперты называют высокую практичность, комфортную подвеску, качественную отделку и отличное соотношение цены и качества.

На втором месте расположился Seat Ateca. Модель получила высокие оценки за лучшую управляемость в своем классе, практичный салон и вместительный багажник. Однако интерьер кроссовера отличается довольно сдержанным дизайном.

Замыкает тройку лидеров BMW X1. Эксперты отметили просторный салон с высококачественной отделкой, передовую мультимедийную систему iDrive, вместительный багажник и отличную управляемость. Кроме того, модель считается одной из самых надежных на рынке.

Далее в рейтинге следуют Dacia Duster, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Renault Kadjar, Nissan Qashqai, Kia Sportage и Skoda Yeti.

