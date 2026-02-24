В Новосибирске выставили на продажу Mercedes-AMG G 63 за 41 миллион рублей.

© runews24.ru

В Новосибирске появилось объявление о продаже автомобиля, цена которого сопоставима с тремя однокомнатными квартирами в новостройке — 41 миллион рублей. Речь идет о Mercedes-AMG G 63 в версии Superior Line, которую местный официальный дилер называет самой полной комплектацией легендарного внедорожника . Под капотом — 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, выдающий 585 лошадиных сил, которые разгоняют почти трехтонную машину до сотни всего за 4,4 секунды.

Продавец подчеркивает: это не просто машина, а пакет всех мыслимых опций. В списке — ромбовидная прострочка сидений, премиальная акустика Burmester, система бесключевого доступа Keyless-Go, кованые 22-дюймовые диски и, конечно, «зимний пакет» с подогревом всего, что только можно обогреть . Технически автомобиль представляет собой новейшее поколение G-Класса (W465) с мягкогибридным довеском: стартер-генератор добавляет к основным 585 «лошадям» еще 20 сил и 200 Нм крутящего момента на старте/

Но главный вопрос не в том, что под капотом, а в том, почему цена вдвое выше европейской. В Германии такой G 63 стоит около 200 тысяч евро (примерно 20 млн рублей по текущему курсу) . Российский же ценник включает не только утильсбор и логистику, но и статус «официального» автомобиля. Продавец настаивает: машина растаможена по всем правилам, имеет российский НДС в цене и, что критично для покупателей такого уровня, двухлетнюю гарантию, действующую на всей территории РФ. В придачу дилер предлагает помощь с постановкой на учет, отправку в любой регион и любые формы оплаты — от наличных до лизинга/

Эксперты в беседе с atlas.info отмечают: спрос на подобные предложения в Новосибирске есть всегда. «Гелик» давно перестал быть просто внедорожником, превратившись в символ статуса, за который платят вне рыночной логики. А в условиях, когда официальные поставки многих премиальных брендов затруднены, предложение от дилера с «белой» историей и гарантией становится товаром штучным. И 41 миллион в этом случае — плата не столько за технику, сколько за уверенность в завтрашнем дне и возможность не думать о проблемах с сервисом.