Mercedes откажется от электромотора для компактного внедорожника G-класса

Mercedes-Benz откажется от электромотора для компактного внедорожника G-класса.

Mercedes-Benz явно передумал насчёт силовой установки для своего будущего компактного внедорожника. Фотошпионы снова засняли на североевропейских дорогах прототип модели, которую в интернете уже окрестили «Baby G» или даже «Kinderwagen». И если раньше компания настаивала на полностью электрической версии, теперь всё выглядит иначе.

Внешне новинка, конечно, мягче и ниже своего легендарного прототипа. Кузов получил скруглённые арки и линии остекления, а дверные петли теперь скрыты. Но при этом автомобиль не отказывается от ДНК G-класса: тут и узнаваемые расширители крыльев, и квадратный кофр для запаски на пятой двери, которая по-прежнему открывается вбок. В общем-то, получился этакий уменьшенный и слегка сглаженный портрет оригинала.

А вот под капотом, судя по всему, готовится сюрприз. Изначальные планы сделать модель исключительно электромобилем, похоже, пересмотрены. На фоне общего охлаждения рынка электрокаров и новой глобальной стратегии бренда, где из 24 запланированных на год новинок 13 будут с ДВС, инженеры, вероятно, адаптируют платформу и под бензиновые моторы. Это логичный ход, который сделает машину доступнее для рынков со слабой зарядной инфраструктурой.

При этом базой для «малыша» послужит полноценная лестничная рама, а не несущий кузов, как у большинства кроссоверов. Такой подход обещает сохранить серьёзный внедорожный потенциал, что для поклонников G-класса принципиально важно. Официальный дебют модели ожидается только в 2027 году, так что у инженеров ещё есть время на доводку. Появление же бензиновых версий может серьёзно расширить аудиторию этой необычной новинки.